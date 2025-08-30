ПРООН в Туркменистане провела серию тренингов по цифровой трансформации

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане совместно с Министерством связи Туркменистана провела серию тренингов по цифровой трансформации для представителей государственного и частного секторов страны.

Тренинги проходили с 25 по 29 августа и стали частью совместного проекта по разработке Концепции и Государственной программы по цифровой экономике Туркменистана на 2026-2028 годы.

Инициатива направлена на содействие устойчивому экономическому развитию через внедрение цифровых технологий, повышение эффективности государственного управления и поддержку инноваций.

В тренингах приняли участие представители почти из 30 министерств и ведомств Туркменистана.

Параллельно была проведена интенсивная программа для представителей частного сектора, охватившая широкий круг участников — от предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса до инновационных стартапов.

Ключевые темы обучающих сессий включали: цифровую трансформацию государственного управления, разработку и реализацию цифровых стратегий, оценку цифровой зрелости организаций, обеспечение кибербезопасности и управление данными, а также международный опыт цифровизации государственного сектора.

Все тренинги проводились при участии международного эксперта ПРООН по цифровой трансформации Ааре Лапонина, который поделился передовыми мировыми практиками и инструментами, успешно применяемыми в разных странах.

Проведение этих тренингов стало важным шагом в подготовке к реализации Концепции и Государственной программы по цифровой экономике в рамках совместных инициатив, направленных на формирование устойчивой цифровой инфраструктуры, развитие человеческого капитала и расширение возможностей для роста и диверсификации экономики Туркменистана.