Посольство Туркменистана в Казахстане провело брифинг

Вчера Посольство Туркменистана в Республике Казахстан организовало брифинг, посвященный итогам Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая прошла 5-8 августа в Национальной Туристической Зоне «Аваза».

Брифинг проведен совместно с Офисом Постоянно Координатора ООН в Казахстане и Министерством иностранных дел Казахстана.

На брифинге присутствовали главы и представители дипломатических миссий и международных организаций, СМИ, а также туркменские студенты обучающиеся в казахстанских вузах. Об этом сообщается на сайте Посольства Туркменистана.

Посол Б.Реджепов, обращаясь к присутствующим с речью, озвучил все мероприятия, которые прошли на площадке LLDC3, сделав акцент на значении форума в год 30-летия обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и 80-летия основания ООН.

В брифинге также выступили директор Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Д.Теменов, глава Офиса Постоянного Координатора ООН в Казахстане К.Абдулганиев. Докладчики особо отметили инициативу Туркменистана в продвижении транспортной дипломатии и создании устойчивых логистических решений.