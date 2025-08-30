На улице Гёроглы в Ашхабаде завершаются работы по реконструкции

В Ашхабаде подходят к завершению работы по реконструкции улицы Гёроглы на участке от перекрестка с улицей Бекреве до поворота на улицу Таслама. Открытие обновленной дороги запланировано на начало сентября.

Как сообщают городские службы, в рамках реконструкции улица была значительно расширена, что позволит существенно улучшить пропускную способность и эффективнее справляться с растущим транспортным потоком в этом районе города.

Одним из ключевых нововведений стало строительство дополнительного подземного перехода рядом с новым Международным университетом промышленников и предпринимателей. Это обеспечит безопасное и удобное передвижение студентов, преподавателей и жителей района.

В рамках проекта также были полностью обновлены автобусные остановки и установлены современные ограждения, отделяющие пешеходные переходы от проезжей части. Данные меры направлены на повышение безопасности дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей.

Напомним, что движение по данному участку улицы Гёроглы было временно ограничено в связи с проведением масштабных работ по улучшению дорожной инфраструктуры. В период реконструкции для удобства автомобилистов предлагался альтернативный маршрут через улицу Махтумкули (проспект Свободы).