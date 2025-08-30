К новому учебному году школы Туркменистана получили 137 тыс. ноутбуков «Bilimli»

Совместное предприятие «Агзыбирлик тилсиматы» и хозяйственное общество «Айдын гиджелер» своевременно завершили производство и поставку 137 054 ноутбуков под названием «Bilimli» в образовательные учреждения Ашхабада, города Аркадаг и велаятов страны. Поставка осуществлена в соответствии с решением Президента Туркменистана, подписанным 22 марта, на основе заключенного контракта.

Согласно сообщению газеты «Туркменистан», ровно половину компьютеров — 68 527 единиц — произвело хозяйственное общество «Айдын гиджелер» при Министерстве промышленности и строительной индустрии Туркменистана. Из них 32 276 ноутбуков направлены в образовательные учреждения Дашогузского велаята, 10 731 — Балканского велаята, 25 520 — Марыйского велаята.

Вторую половину компьютеров изготовило совместное предприятие «Агзыбирлик тилсиматы» Центра компьютерных коммуникаций Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана. Их продукция распределена следующим образом: 24 376 ноутбуков получил Лебапский велаят, 19 543 — Ахалский велаят, 7 154 — Марыйский велаят, 16 954 — город Ашхабад, 500 единиц — город Аркадаг.

Технические характеристики новых ноутбуков значительно улучшены по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году компьютеры работали на операционной системе Android 14.0 + Google service, то в этом году она обновлена до Android 15.0 + Google service. Оперативная память увеличена с DDR4 4 ГБ до DDR4 6 ГБ. Сетевое оборудование также усовершенствовано: вместо Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0 установлены Wi-Fi 802.11b/g/n +BT и Bluetooth 4.0.

Программное обеспечение ноутбуков «Bilimli» отличается высоким качеством и образовательной направленностью. На устройства установлены специализированные программы: «Älemgoşar», «Kitaphana», «Döwlet nyşanlary», «English», «Elipbiý», «Meniň Watanym», «Şekilli aýdymlar». Эти приложения обучают детей счету и письму в игровой форме, знакомят с правилами дорожной безопасности и другими полезными навыками.