Кинокартины «Туркменфильма» будут представлены на фестивале «Алтын минбар» в Татарстане

Фильмы Объединения «Туркменфильм» имени Огузхана будут представлены на 21-м Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар», который пройдет с 5 по 9 сентября в Казани.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», на престижном кинофоруме будут представлены две кинокартины «Туркменфильма»: «Дерево судьбы» и совместный туркмено-узбекский проект «Махтумкули Фраги».

Фильм туркменского режиссёра Сахысалыха Байрамова «Дерево судьбы» (2023) включён в специальную внеконкурсную программу «Сквозь призму памяти», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Совместную работу туркменских и узбекских кинематографистов «Махтумкули Фраги» (2024), посвященную 300-летию туркменского классика, покажут во внеконкурсной программе кинофестиваля «Россия – Исламский мир», отмечает источник.