В Посольстве Туркменистана в Пакистане проведен круглый стол по итогам форума ООН в Авазе

В посольстве Туркменистана в Исламабаде 26 августа был проведен круглый стол, посвященный реализации решений Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая проходила в Авазе с 5 по 8 августа.

На встрече присутствовали послы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Пакистане.

Как сообщается на сайте туркменского посольства, в ходе обсуждений особое внимание было уделено важности укрепления региональной транспортной и энергетической взаимосвязанности, расширения транзитных возможностей и продвижения крупномасштабных инфраструктурных инициатив.

Подчеркнув важнейшую роль региональной интеграции, цифровизации экономики и инноваций в обеспечении устойчивого развития в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, участники высоко оценили итоги Конференции.

В заключение послы подтвердили свою приверженность дальнейшему тесному сотрудничеству, включая организацию совместных инициатив, направленных на воплощение решений LLDC3 в конкретные действия в регионе, отмечает источник.