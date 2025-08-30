Ашхабад и Баку обсудили применение обучающей платформы CLiKC! для таможенников

27 августа состоялась онлайн-встреча представителей Регионального учебного центра Всемирной таможенной организации в Туркменистане с представителями Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики.

Как сообщается на сайте таможенной службы Туркменистана, основной темой обсуждения стало применение обучающей платформы Всемирной таможенной организации CLiKC!, предназначенной для дистанционного обучения и повышения квалификации сотрудников таможенных органов.

Стороны обменялись опытом использования возможностей платформы CLiKC! для организации учебных курсов и расширения доступа сотрудников к современным образовательным ресурсам.

Участники встречи подчеркнули важность сотрудничества между учебными заведениями в таможенной сфере, так как такой подход способствует формированию единого образовательного пространства, обмену передовым опытом и укреплению кадрового потенциала таможенных органов.

Мероприятие было организовано в сотрудничестве с Региональным отделением по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации (РОНП) в Баку в рамках развития международного сотрудничества в области профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров.