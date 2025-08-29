Samsung анонсировала онлайн-презентацию Galaxy Event на 4 сентября

Южнокорейский технологический гигант Samsung объявил о проведении специального мероприятия Galaxy Event, которое состоится 4 сентября 2025 года. Онлайн-презентация будет посвящена демонстрации новых устройств из популярной линейки Galaxy, пишет vc.ru.

На предстоящем мероприятии компания планирует представить «новейшего представителя семейства Galaxy S25» и «премиальные ИИ-планшеты». По данным инсайдеров, речь может идти о смартфоне Galaxy S25 FE, а также планшетах Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra, которые получат улучшенные возможности искусственного интеллекта.

Презентация Galaxy Event начнётся в 14:30 по ашхабадскому времени. Зрители смогут следить за анонсами в прямом эфире на официальном сайте Samsung или на YouTube-канале компании.