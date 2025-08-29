Ягшимурадов назвал предстоящий реванш с Андерсоном «вызовом судьбе»

Туркменский боец смешанных единоборств (ММА) Довлетджан Ягшимурадов заявил, что долго ждал возможности провести матч-реванш с американцем Кори Андерсоном, об этом сообщает пресс-служба PFL.

«Я ждал этого момента годами. Это не просто реванш – это вызов судьбе. На этот раз я вхожу в клетку не как претендент, а как чемпион», – заявил Ягшимурадов.

Поединок состоится 3 октября в Дубае (ОАЭ). Первая встреча бойцов прошла в апреле 2021 года на турнире Bellator 257, где победу одержал Андерсон техническим нокаутом в третьем раунде.

Андерсон в июле 2025 года победил россиянина Дениса Гольцова техническим нокаутом во втором раунде на турнире PFL в Южно-Африканской Республике. На счету 35-летнего американского бойца 19 побед, шесть поражений и один бой, признанный несостоявшимся.

Ягшимурадов имеет в активе 25 побед, семь поражений и одну ничью. В ноябре 2024 года туркменский спортсмен стал чемпионом Гран-при PFL в полутяжелом весе, победив в финале Импу Касанганая нокаутом в первом раунде.