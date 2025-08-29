ЮНИСЕФ в Туркменистане запустил новую инициативу поддержки родителей

ЮНИСЕФ в Туркменистане совместно с Министерством образования страны запустил новую инициативу «Поддержка родителей через дошкольные образовательные учреждения».

В рамках этой инициативы с 26 по 28 августа прошло обучение для 25 воспитателей детских садов, направленное на развитие их навыков в работе с родителями и повышение качества раннего обучения детей.

Педагоги получили практические инструменты, как проводить занятия с родителями, поощрять заботливое и внимательное отношение к детям и помогать семьям создавать дома развивающую атмосферу, дополняющую обучение в детском саду.

Далее воспитатели в текущем учебном году примут участие в пилотной программе поддержки родителей.

Она станет площадкой для систематического обмена опытом между родителями и педагогами, а также источником профессиональных рекомендаций по вопросам воспитания и развития детей младшего возраста, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.