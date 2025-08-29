Туркменистан и Россия договорились завершить работу над созданием совместного университета в Ашхабаде

Туркменистан и Россия договорились о необходимости завершения работы над межправительственным соглашением по созданию туркмено-российского университета в Ашхабаде. Об этом заявил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Мы подчеркнули необходимость финализации межправительственных документов, которые дадут нам возможность создания туркмено-российского университета в Ашхабаде», – сказал Мередов журналистам.

Глава туркменского внешнеполитического ведомства также отметил важность подготовки соответствующих документов для строительства нового здания русского драматического театра имени Александра Пушкина в Туркменистане и дополнительного корпуса на территории совместной общеобразовательной школы.

«Страны договорились продолжить позитивную практику взаимоотношений в области науки, образования и культуры», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что стороны оценивают состоявшиеся переговоры как «весьма конструктивные».

Переговоры между Рашидом Мередовым и Сергеем Лавровым состоялись 28 августа в Москве. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки, а также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.