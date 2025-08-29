Посольство КНР отметило юбилей Победы в мировой антифашистской войне

Посольство Китайской Народной Республики в Туркменистане организовало торжественный круглый стол, посвященный 80-й годовщине Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и победы в мировой антифашистской войне.

В рамках мероприятия была организована тематическая фотовыставка, посвященная событиям войны сопротивления.

Мероприятие открылось показом документального фильма «Жертва, борьба, память: взгляд на восточный фронт Второй мировой войны», который напомнил участникам о жестокости войны и ценности мира.

В своем выступлении посол КНР в Туркменистане Цзи Шуминь отметил, что все присутствующие являются свидетелями и активными участниками дружественных отношений между Китаем и Туркменистаном. Дипломат подчеркнул особое значение нейтрального статуса Туркменистана:

«Туркменистан, признанный ООН и международным сообществом постоянно нейтральным государством, на протяжении 30 лет проводит нейтральную внешнюю политику. Эта приверженность миру и развитию полностью совпадает с миролюбивыми традициями китайского народа».

Посол КНР подчеркнул историческое значение отмечаемой даты, отметив, что «мировая антифашистская война — это великая борьба, в которой справедливость побеждает зло, свет побеждает тьму, прогрессивные силы побеждают реакционные силы».

По его словам, война сопротивления китайского народа открыла восточный фронт мировой антифашистской войны и стала важной частью Второй мировой войны. С 18 сентября 1931 года до капитуляции Японии в сентябре 1945 года китайский народ оказывал стойкое сопротивление японскому фашизму. В результате было уничтожено более 1,5 миллиона японских войск, что составляет более 70% всех потерь японской армии во Второй мировой войне.

Китайский народ понес огромные жертвы — более 35 миллионов погибших и раненых среди военнослужащих и гражданского населения, экономические потери превысили 1 триллион долларов. Коммунистическая партия Китая выступила организатором и вдохновителем всенародной борьбы, сыграв решающую роль в объединении китайцев для достижения победы.

Как отметил посол, величайший урок победы заключается в необходимости следования пути мирного развития.

«Сегодня мы вспоминаем эту великую победу не только для того, чтобы почтить память, но и для того, чтобы совместно с другими странами защищать достигнутые результаты мира», — заявил дипломат.

В работе круглого стола приняли участие представители из разных сфер общества: Герой Туркменистана, ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемова, председатель Демократической партии Туркменистана Ата Сердаров, председатель Аграрной партии Туркменистана Акмаммет Акмаммедов, председатель Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана Сапармурат Овганов и другие.

На круглом столе также присутствовали представители ветеранских организаций, китайских предприятий, преподаватели китайского языка и китайские студенты в Туркменистане.

Мероприятие завершилось призывом к построению еще более тесного сообщества единой судьбы человечества и продолжению дружественного сотрудничества между народами двух стран.