Население Узбекистана превысило отметку 38 миллионов человек

Национальный комитет по статистике Узбекистана обновил данные относительно демографической ситуации в стране. По состоянию на 28 августа, постоянное население Узбекистана превысило 38 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте комитета.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля население Узбекистана составляло 37 859 795 человек.

По гендерному составу население распределено следующим образом:

Мужчины: 19 136 803 человека

Женщины: 18 863 202 человека

Таким образом, мужчины составляют незначительное большинство в структуре населения страны.

