Молодёжь Туркменистана примет участие в форуме «БерегА» в Астрахани

Туркменистан будет представлен на молодёжном образовательном форуме «БерегА», который пройдет с 8 по 12 сентября в Астраханской области.

Событие объединит 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет из России и других стран, сообщает events.myrosmol.ru.

«БерегА» — это возможность для школьников, студентов и молодых специалистов получить практические знания и завести полезные знакомства в сфере профессионального образования.

В форуме примет участие молодежь из стран Каспийского региона, а именно из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, которым будет посвящена специальная смена «Каспийский мост профессий».

Тематические направления форума:

Гостеприимство — повара, бармены, кондитеры, экскурсоводы;

Стройка — архитекторы, инженеры-строители, проектировщики;

Эксплуатация — управляющие по эксплуатации многоквартирными домами и торговыми центрами, специалисты по благоустройству;

АГРО — агрономы, ветеринары, управляющие производством;

Креатив — графические дизайнеры и 3D-моделлеры.

Также будут проходить мастер-классы и лекции, которые помогут молодым людям лучше понять запросы работодателей и подготовиться к трудоустройству. Участники получат не только знания и навыки, но и инструменты для успешного начала своего профессионального развития, отмечает источник.