Лавров заявил о намерении России расширять сотрудничество с Туркменистаном

Россия и Туркменистан намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество и реализовывать совместные проекты в сферах инфраструктуры, логистики и культурно-гуманитарной области. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

«Сегодняшний наш разговор подтвердил твердый обоюдный настрой и России, и Туркменистана на расширение торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в транспортно-логистической, инфраструктурной, энергетической сферах. Дали высокую оценку развитию культурно-гуманитарных связей», – сказал Лавров.

Министр отметил, что у России и Туркменистана есть целый ряд совместных инициатив в культурной сфере. Среди них – создание российско-туркменского университета, строительство в Ашхабаде нового здания Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина и дополнительного учебного корпуса Совместной российско-туркменской средней школы имени А.С. Пушкина.

Переговоры между главами внешнеполитических ведомств состоялись в Москве. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки, а также обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.