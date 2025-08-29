В Мары проведут работы по проверке системы подачи холодной воды

Управление «Maryşäherýylylyk» сообщило о предстоящих технических работах на объектах водоснабжения города. Работы будут проводиться в водопроводных сетях и связанных с ними системах водоснабжения, сообщается в газете «Maru-Şahu Jahan».

Работы по проверке оборудования подачи холодной воды запланированы на 6-7 сентября 2025 года. В этот период возможны перебои в водоснабжении жилых домов и других объектов.

При возникновении проблем с водоснабжением жители могут обращаться по следующим телефонам:

Диспетчерская служба «Maryşäherýylylyk»:

6-90-21

6-91-41

Управляющие компании:

1-я УК: 6-04-38

2-я УК: 7-49-89

3-я УК: 7-73-62

4-я УК: 7-78-97

5-я УК: 6-66-73

6-я УК: 4-12-99, 4-02-83

7-я УК: 4-11-57

8-я УК: 5-47-43

9-я УК: 4-82-69, 4-86-03

Диспетчерская служба управляющих компаний: 4-68-70