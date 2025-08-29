В Мары проведут работы по проверке системы подачи холодной воды
Управление «Maryşäherýylylyk» сообщило о предстоящих технических работах на объектах водоснабжения города. Работы будут проводиться в водопроводных сетях и связанных с ними системах водоснабжения, сообщается в газете «Maru-Şahu Jahan».
Работы по проверке оборудования подачи холодной воды запланированы на 6-7 сентября 2025 года. В этот период возможны перебои в водоснабжении жилых домов и других объектов.
При возникновении проблем с водоснабжением жители могут обращаться по следующим телефонам:
Диспетчерская служба «Maryşäherýylylyk»:
- 6-90-21
- 6-91-41
Управляющие компании:
- 1-я УК: 6-04-38
- 2-я УК: 7-49-89
- 3-я УК: 7-73-62
- 4-я УК: 7-78-97
- 5-я УК: 6-66-73
- 6-я УК: 4-12-99, 4-02-83
- 7-я УК: 4-11-57
- 8-я УК: 5-47-43
- 9-я УК: 4-82-69, 4-86-03
Диспетчерская служба управляющих компаний: 4-68-70