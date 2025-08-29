Банк «Туркменбаши» продолжает прием средств на вклад «30 лет Нейтралитета»

Акционерный коммерческий банк «Туркменбаши» продолжает принимать средства граждан на срочный вклад, приуроченный к 30-летию нейтралитета Туркменистана. Программа размещения депозитов действует до конца текущего года.

Условия вклада

Срочный вклад «30 лет Нейтралитета» предусматривает следующие параметры:

Процентная ставка: 10% годовых

Срок размещения: 1 год

Минимальная сумма: 5 000 манатов

Максимальная сумма: 200 000 манатов

Денежные средства принимаются как в наличной форме, так и безналичным способом через банковские карты «Алтын асыр», на которые поступает заработная плата клиентов.

Сроки действия программы

Вклад был открыт 1 марта и действует до 30 декабря 2025 года.

За дополнительной информацией об условиях размещения средств граждане могут обращаться в центральный офис банка «Туркменбаши» и его региональные филиалы.