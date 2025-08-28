ЮНИСЕФ провел встречу по подготовке 3-го Национально определяемого вклада Туркменистана

В Ашхабаде прошел круглый стол по подготовке третьего Национально определяемого вклада Туркменистана (ОНУВ 3.0) — национального плана действий, связанного с изменением климата, разработанного в рамках Парижского соглашения.

Организовал встречу ЮНИСЕФ совместно с Министерством охраны окружающей среды.

В центре обсуждений — дети и молодёжь, как самые уязвимые к климатическим рискам и одновременно самые важные участники перемен.

Во встрече приняли участие представители государственных ведомств, общественных организаций и международные эксперты ЮНИСЕФ. Участники обсудили ключевые направления: климатическое образование, энергоэффективность школ и детских садов, охрана здоровья и окружающей среды, водоснабжение и санитария (WASH), питание и социальная защита.

Эксперты ЮНИСЕФ представили практические подходы к оценке необходимых ресурсов и поиску источников финансирования для реализации предлагаемых мер.

Сегодня в Туркменистане дети и молодёжь до 24 лет составляют почти половину населения страны — около 3,2 миллиона человек. Именно они будут жить с последствиями решений, принимаемых сейчас в сфере климата. Их взгляды и участие необходимы для того, чтобы национальные климатические цели стали по-настоящему устойчивыми и учитывали будущее поколение.

Круглый стол подчеркнул необходимость межведомственного сотрудничества и вовлечения всего общества для создания устойчивого к изменению климата будущего. Представители министерств экологии, финансов и экономики, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, энергетики и строительства, а также молодёжных организаций внесли свои предложения в формирование ОНУВ 3.0.

Эта инициатива — часть долгосрочной работы ЮНИСЕФ в поддержке усилий Туркменистана по борьбе с изменением климата. ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с партнёрами, чтобы национальные климатические стратегии учитывали права и интересы детей, а молодёжь имела возможность быть не только объектом защиты, но и движущей силой перемен.

Подробнее с рекомендациями ЮНИСЕФ по учёту интересов детей и молодёжи в ОНУВ 3.0 можно ознакомиться в концептуальной записке здесь.