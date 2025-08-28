Ученые Туркменистана работают над изготовлением лечебных мазей из арчи

Ученые Института химии Академии наук Туркменистана С.Лисовенко и Д.Аразов провели исследования по выделению эфирных масел из различных частей туркменского можжевельника (арчи) и изготовлению на их основе лечебных мазей трёх видов. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Совместно с фармакологами туркмено-индийского предприятия «Türkmenderman «Ajanta Farma Limited» учёные сосредоточились на изготовлении 1,3 и 5-процентной мази на основе эфирного масла, у которой выявлен потенциал лечить ожоги, в том числе сетчатки глаза, ускорять процессы заживления и способствовать очистке ран. Кроме того, в отличие от других мазей, можжевеловая не оказывает какого-либо раздражающего действия.

Целебные свойства туркменскому можжевельнику придают его эфирные масла, содержащие множество активных веществ, включая спирты, терпены и кислоты. В прошлом его использовали и при строительстве колодцев, которые внутри обкладывали плитками из древесины. Так вода не портилась, а колодец служил долгие годы благодаря антибактериальным свойствам породы.

Как подчеркнули учёные, перед ними стояла задача определить лекарственный потенциал растения для получения фармацевтических форм, спектр которых может быть расширен дальнейшими изысканиями.

Под реализацию проекта предполагается искусственное выращивание арчовых деревьев, а не изъятие сырья из природы, так как арча занесена в Красную книгу Туркменистана, отмечает источник.