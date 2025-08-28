Титов прокомментировал вызов в сборную Туркменистана на Кубок наций CAFA

Нападающий кыргызстанского футбольного клуба «Узген» Михаил Титов прокомментировал свой вызов в сборную Туркменистана на матчи Кубка наций CAFA.

«С большой честью готов представить свою Отчизну! Верю в победу», – написал 27-летний футболист в своем Telegram-канале.

Кубок наций CAFA проводится во второй раз в истории с участием восьми команд. В турнире примут участие восемь стран: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Иран, а также сборные Омана и Индии.

Команды разделены на две группы по четыре участника. Матчи группы A пройдут в Узбекистане, группы B – в Таджикистане. Победители групп встретятся в финале, команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали. Действующим обладателем трофея является сборная Ирана.

Сборная Туркменистана выступит в группе A вместе с командами Омана, Кыргызстана и Узбекистана. Туркменские футболисты проведут первый матч 30 августа против Кыргызстана, 2 сентября сыграют с Узбекистаном, а 5 сентября против Омана.

«Жду от вас поддержку и веру в наши силы!», – обратился к болельщикам Титов.