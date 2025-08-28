ПРООН приглашает молодежь Туркменистана в программу Future Skills Academy

ПРООН в Туркменистане в сотрудничестве с UNDP Knowledge Project объявила о запуске второго потока инициативы Future Skills Academy.

Программа направлена на расширение возможностей трудоустройства и карьерного роста молодежи в Туркменистане посредством предоставления доступа к качественным онлайн-курсам и развитию востребованных навыков.

Для участия в этой программе заявители должны быть гражданами Туркменистана или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории страны и имеющими действующее разрешение на пребывание. Также важно, чтобы участник проявлял искреннюю заинтересованность, демонстрировал готовность пройти обучение с полной отдачей и ответственностью.

Чтобы принять участие в программе, необходимо:

Подать заявку, если вы соответствуете требованиям и заинтересованы.

Поделиться ссылкой на регистрацию с вашей аудиторией — молодежью, педагогами, представителями гражданского общества и всеми, кому это может быть полезно.

Регистрируйтесь здесь

Основные моменты программы:

Выберите направление: Универсальные навыки, Предпринимательские навыки или Технические навыки

Темы обучения: Коммуникация, Бизнес-планирование, Цифровая грамотность, Программирование

Формат: Онлайн-курсы на платформе Coursera

Поддержка: Наставничество и сопровождение на протяжении всего обучения

Инициатива является частью странового компонента регионального проекта «Содействие устойчивым сообществам для предотвращения насильственного экстремизма (ПНЭ) в Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии и реализуемого ПРООН в Туркменистане в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.