ПРООН приглашает молодежь Туркменистана в программу Future Skills Academy
ПРООН в Туркменистане в сотрудничестве с UNDP Knowledge Project объявила о запуске второго потока инициативы Future Skills Academy.
Программа направлена на расширение возможностей трудоустройства и карьерного роста молодежи в Туркменистане посредством предоставления доступа к качественным онлайн-курсам и развитию востребованных навыков.
Для участия в этой программе заявители должны быть гражданами Туркменистана или лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории страны и имеющими действующее разрешение на пребывание. Также важно, чтобы участник проявлял искреннюю заинтересованность, демонстрировал готовность пройти обучение с полной отдачей и ответственностью.
Чтобы принять участие в программе, необходимо:
- Подать заявку, если вы соответствуете требованиям и заинтересованы.
- Поделиться ссылкой на регистрацию с вашей аудиторией — молодежью, педагогами, представителями гражданского общества и всеми, кому это может быть полезно.
Регистрируйтесь здесь
Основные моменты программы:
- Выберите направление: Универсальные навыки, Предпринимательские навыки или Технические навыки
- Темы обучения: Коммуникация, Бизнес-планирование, Цифровая грамотность, Программирование
- Формат: Онлайн-курсы на платформе Coursera
- Поддержка: Наставничество и сопровождение на протяжении всего обучения
Инициатива является частью странового компонента регионального проекта «Содействие устойчивым сообществам для предотвращения насильственного экстремизма (ПНЭ) в Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии и реализуемого ПРООН в Туркменистане в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.