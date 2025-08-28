Министерство связи Туркменистана и ПРООН проводят курсы по цифровой трансформации

С 25 по 29 августа 2025 года Министерство связи Туркменистана при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) проходят специализированные курсы повышения квалификации по цифровой трансформации для представителей государственного и частного секторов.

Обучающие мероприятия проходят в рамках проекта разработки Концепции развития цифровой экономики и Государственной программы Туркменистана на 2026-2028 годы. В курсах принимают участие около 30 представителей различных министерств и ведомств, а также предприниматели, представители малого и среднего бизнеса и руководители стартапов.

Программа обучения охватывает ключевые направления цифрового развития, включая цифровизацию государственного управления, разработку цифровых стратегий, обеспечение кибербезопасности, управление данными и изучение международного опыта цифровизации.

Занятия ведет международный эксперт ПРООН по цифровой трансформации Ааре Лапонин. Организаторы отмечают, что проводимые курсы направлены на расширение возможностей взаимовыгодного сотрудничества в реализации Концепции и Государственной программы развития цифровой экономики, а также на создание и развитие устойчивой цифровой экономики в Туркменистане.