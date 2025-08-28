МИД России анонсировал визит Рашида Мередова в Москву

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о предстоящем рабочем визите заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации МИД России, 28 августа в Москве пройдут переговоры Рашида Мередова с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров планируется рассмотреть актуальные вопросы двусторонней политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки дня. Кроме того, стороны намерены обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.