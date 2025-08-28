«Дайханбанк» предлагает студенческие кредиты под 5% годовых

Государственный коммерческий банк Туркменистана «Дайханбанк» предлагает льготные кредиты для студентов с процентной ставкой 5% годовых.

«Студенческий кредит» предназначен для оплаты обучения в высших и средних профессиональных учебных заведениях страны. Максимальная сумма займа составляет 42 тысячи манатов при сроке погашения до трех лет.

«Программа направлена на поддержку молодежи, поощрение творческих начинаний и создание благоприятных возможностей для развития навыков», – отметили в банке.

Кредит предоставляется исключительно в безналичной форме. В качестве обеспечения принимается поручительство граждан на суммы до 10-15 тыс. манатов, при больших суммах требуется залоговое обеспечение.

Заявки на получение кредита принимаются в онлайн-режиме через официальный сайт банка www.dayhanbank.gov.tm. Банк работает во всех велаятах страны.

Телефоны для справок:

Ашхабад: 38-03-79, 38-02-86, 24-44-55, 24-52-85;

Ахалский велаят: (8-00-137) 3-34-39;

Балканский велаят: (8-00-246) 5-21-51;

Дашогузский велаят: (8-00-322) 9-35-07;

Лебапский велаят: (8-00-422) 9-13-48;

Марыйский велаят: (8-00-522) 6-76-40.