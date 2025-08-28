В Туркменистане завершена работа над первым томом книги о развитии национальной педагогики

В настоящее время в Туркменистане идёт работа над многотомным изданием «История зарождения и развития национальной педагогической мысли в Туркменистане». Об этом сообщается в газете «Туркменистан».

О ходе работы было доложено на конференции работников образования страны заведующим отделом Национального института образования Туркменистана, доктором биологических наук Сапаргельды Дурдыевым.

Как было отмечено, организационная работа по написанию первого тома масштабного труда, состоящего в общей сложности из 5 томов, завершена в соответствии с планом, согласованным с Министерством образования.