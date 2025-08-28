В Ашхабаде пройдет международная конференция по применению ИИ в образовании

29 августа в Ашхабаде состоится Международная научно-практическая конференция «Потенциал искусственного интеллекта в достижении Цели устойчивого развития в области образования».

Организаторами конференции выступают министерство образования Туркменистана совместно с Институтом информационных технологий в образовании ЮНЕСКО (UNESCO IITE). Основная цель мероприятия — обсуждение интеграции искусственного интеллекта в образовательные платформы национального и международного уровня, а также обмен передовым опытом в данной области.

В программе конференции запланированы выступления представителей ЮНЕСКО, международных экспертов, сотрудников министерства образования, ученых и педагогов Туркменистана.

Участники обсудят вопросы цифровизации образования, развития цифровой и медиаграмотности, этических аспектов использования искусственного интеллекта и инновационных образовательных технологий.

Конференция предоставит площадку для обмена знаниями о внедрении AI-технологий в образовательный процесс и выработки совместных стратегий развития образования в условиях цифровой трансформации. Особое внимание будет уделено использованию искусственного интеллекта для персонализации обучения, развития критического мышления и адаптации образовательных программ к современным требованиям.

Участники мероприятия смогут ознакомиться с лучшими международными практиками, обсудить существующие вызовы и перспективы, а также установить партнерские связи для реализации совместных проектов в будущем.

Министерство образования Туркменистана при поддержке ЮНЕСКО реализует комплексную стратегию цифровизации образования, включающую развитие технологической инфраструктуры, повышение квалификации преподавательского состава, внедрение интеллектуальных систем обучения и создание национальных стандартов цифровой компетентности.