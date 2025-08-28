«Ахал» сыграет домашние матчи Лиги чемпионов АФК-2 на стадионе «Копетдаг»

Туркменский футбольный клуб «Ахал» проведет домашние матчи Лиги чемпионов АФК-2 сезона 2025/2026 на стадионе «Копетдаг» в Ашхабаде. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

Соперниками «Ахала» на групповой стадии второго по значимости азиатского клубного турнира станут индийский «Мохун Баган», иорданский «Аль-Хуссейн» и иранский «Сепахан».

Групповой этап Лиги чемпионов АФК-2 пройдет с 16 сентября по 24 декабря. Каждая команда проведет по три матча дома и на выезде. В плей-офф пройдут по две лучшие команды из каждой группы.

Первый матч «Ахал» проведет 16 сентября в гостях против «Мохун Баган». 30 сентября вице-чемпион Туркменистана примет на «Копетдаге» иорданский «Аль-Хуссейн». Затем команда Велсахета Овезова сыграет с «Сепаханом» дважды: 21 октября в Иране и 4 ноября в Ашхабаде. В пятом туре «Ахал» встретится дома с «Мохун Баган» 25 ноября, а завершит групповой этап 23 декабря выездным матчем против «Аль-Хуссейна».

Стадион «Копетдаг» был построен в 1997 году. После реконструкции в 2015 году его вместимость составляет 26 503 зрителя. Арена является домашней для одноименного местного клуба и находится в ведении МВД Туркменистана. В 2023 году британское издание FourFourTwo включило стадион в список 100 лучших арен мира, где он занял 75-е место.

Календарь матчей «Ахала» в групповом этапе Лиги чемпионов АФК-2 в сезона 2025/2026

1-й тур (16 сентября, вторник)

19:15 «Мохун Баган» – «Ахал» 21:15 «Аль-Хуссейн» – «Сепахан»



2-й тур (30 сентября, вторник)

18:45 «Ахал» – «Аль-Хуссейн»

19:30 «Сепахан» – «Мохун Баган»

3-й тур (21 октября, вторник)

18:45 «Ахал» – «Сепахан»

21:15 «Аль-Хуссейн» – «Мохун Баган»

4-й тур (4 ноября, вторник)

19:15 «Мохун Баган» – «Аль-Хуссейн»

19:30 «Сепахан» – «Ахал»

5-й тур (25 ноября, вторник)

18:45 «Ахал» – «Мохун Баган»

19:30 «Сепахан» – «Аль-Хуссейн»

6-й тур (23 декабря, вторник)