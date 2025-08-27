Korean Air заключила крупнейшую в истории сделку на $50 млрд с Boeing и GE Aerospace

Южнокорейская авиакомпания Korean Air объявила во вторник о заключении масштабного контракта на приобретение 103 самолетов Boeing нового поколения общей стоимостью $50 миллиардов, сообщает Синьхуа.

Соглашение включает в себя покупку воздушных судов у американского производителя Boeing на сумму $36,2 миллиарда, а также приобретение 19 запасных двигателей у компаний GE Aerospace и CFM International. Дополнительно Korean Air заключила с GE Aerospace 20-летний контракт на комплексное техническое обслуживание двигателей стоимостью $13,7 миллиарда.

Церемония подписания контракта прошла в Вашингтоне в рамках официальной встречи президента Республики Корея Ли Чжэ Мена с президентом США Дональдом Трампом. Данная сделка стала крупнейшей в истории южнокорейского авиаперевозчика.

Согласно условиям соглашения, поставка новых самолетов будет осуществляться поэтапно и должна завершиться к концу 2030 года. Приобретение современных воздушных судов позволит Korean Air обновить свой флот и расширить маршрутную сеть.