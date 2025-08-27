95 молодых туркменистанцев выиграли стипендии на обучение в Китае

В Посольстве КНР в Ашхабаде состоялась торжественная церемония вручения уведомлений о зачислении в китайские университеты победителям стипендиальной программы Правительства Китая.

Благодаря 100 образовательным грантам, выделенным Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, 95 туркменских студентов смогут начать обучение в Китае. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Туркменистане Цзи Шумин лично поздравил студентов и их родителей.

Церемония стала наглядным свидетельством укрепляющихся связей между странами. Сегодня почти тысяча студентов в 9 вузах и около 5700 школьников в 10 средних школах Туркменистана изучают китайский язык. Более 6500 туркменских студентов уже получают образование в китайских вузах по различным специальностям, отмечает источник.