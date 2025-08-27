Туркменистан и Азербайджан проведут перекрестные Дни культуры, сообщает агентство АПА.

Отмечается, что Дни культуры Туркменистана в Азербайджане пройдут в октябре текущего года, а Дни культуры Азербайджана в Туркменистане – в апреле 2026-го.

Культурные мероприятия станут практическим воплощением договорённостей, достигнутых на трёхсторонней встрече в Национальной туристической зоне «Аваза» 22 августа.

По итогам встречи Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева было принято совместное заявление, в котором особое внимание уделено развитию гуманитарного сотрудничества между странами региона.

«Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими государственными структурами и общественными объединениями, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации, деятелями культуры и искусства», – отмечается в документе.