Руководитель PETRONAS заявил о планах по снижению выбросов на месторождениях Туркменистана

Генеральный директор компании PETRONAS в Туркменистане Исмаил Исмади заявил о планах компании по дальнейшему развитию энергетических проектов в стране накануне 30-й Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025».

В интервью Turkmen Energy Journal руководитель малайзийской энергетической компании отметил, что PETRONAS работает в Туркменистане почти 30 лет — с момента подписания Договора о разделе продукции по Блоку-I в 1996 году. За этот период компания накопила значительный опыт в освоении морских месторождений Каспийского моря и внедрении передовых технологий в добыче и переработке углеводородов.

Исмади подчеркнул, что Блок-I остается основой деятельности PETRONAS в Туркменистане и сохраняет значительный потенциал для дальнейшего развития. Совместно с партнерами, включая ADNOC Turkmenistan RSC Limited и государственное предприятие «Хазарнебит», компания продолжает фокусироваться на оптимизации добычи и повышении эффективности производства.

В планах компании — концентрация на устойчивом развитии месторождений, цифровизации процессов и применении лучших практик по мониторингу и снижению выбросов. Особое внимание уделяется внедрению технологий, которые улучшают экологические показатели деятельности.

PETRONAS активно развивает программы социальной ответственности в Туркменистане. Ключевой инициативой является программа образовательных грантов совместно с Университетом Технологии PETRONAS в Малайзии, благодаря которой сотни туркменских студентов получили возможность получить высшее образование и затем вернуться для работы в энергетическом секторе страны.

Недавно компания отпраздновала отправку очередной группы студентов на обучение, что подчеркивает долгосрочный характер инвестиций PETRONAS в развитие человеческого капитала Туркменистана.

Руководитель PETRONAS высоко оценил значение предстоящей конференции OGT 2025, назвав ее «поистине флагманской площадкой» не только для Туркменистана, но и для всего региона. По его словам, мероприятие на протяжении 30 лет объединяет руководителей правительств, инвесторов и технологических компаний для обмена идеями и укрепления доверия.

Исмади отметил высокий интерес малайзийских компаний к участию в OGT 2025, что во многом является результатом успешно проведенного в апреле энергетического инвестиционного форума TEIF 2025. Это отражает поступательное развитие экономических и энергетических связей между Туркменистаном и Малайзией.

Ожидается, что в юбилейной конференции примут участие более 1000 делегатов из более чем 60 стран мира. Все выставочные площади уже полностью проданы, что подчеркивает возрастающую роль Туркменистана как надежного энергетического партнера на международной арене.