Огулджахан Атабаева и мэр Шанхая обсудили туркмено-китайское сотрудничество

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева в рамках рабочей поездки в Китай встретилась с мэром Шанхая Гун Чжэном. Об этом сообщил новостной портал Yicai.com.

Глава шанхайской администрации подчеркнул глубокие исторические корни дружбы между Китаем и Туркменистаном. «Шанхай высоко ценит установленные контакты с туркменской стороной. В последние годы сотрудничество между двумя сторонами в сферах экономики, торговли и культуры становится всё более тесным», – отметил он.

Гун Чжэн выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в областях экономики, инвестиций, культуры и туризма для достижения нового уровня взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы активно развиваем концепцию города, дружественного к детям, и постоянно совершенствуем систему заботы и поддержки. Надеемся на усиление взаимодействия и реализацию совместных проектов в сферах детского здравоохранения, помощи и волонтёрской деятельности», – заявил мэр Шанхая.

Огулджахан Атабаева дала высокую оценку стабильному развитию туркмено-китайских отношений и назвала Шанхай «городом, полным энергии», чьи достижения «вызывают восхищение».

По её словам, Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова уделяет приоритетное внимание здоровью, образованию и развитию детей. Атабаева выразила уверенность, что углубление сотрудничества между Туркменистаном и КНР «создаст больше возможностей для здорового роста детей обеих стран».