Мередов и Гиллани обсудили туркмено-пакистанское сотрудничество

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с дополнительным секретарем МИД Пакистана по странам Западной Азии и Афганистану Саидом Али Асадом Гиллани. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес. Дипломаты отметили плодотворный характер партнерства в рамках международных и региональных организаций.

Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству, которое занимает приоритетное место в повестке дня туркмено-пакистанских отношений. Стороны подчеркнули важность регулярного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран и выразили заинтересованность в укреплении культурно-гуманитарных связей.

По итогам встречи дипломаты договорились продолжить работу по развитию транспортной и энергетической взаимосвязанности между Туркменистаном, Пакистаном и другими странами региона.