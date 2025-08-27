Крепость Амуль – один из древнейших городов Туркменистана

Древняя крепость Амуль, что на правом берегу Амударьи, широко известна как исторический памятник — важный торговый центр Великого Шёлкового пути.

Крепость расположена на территории нынешнего города Туркменабата Лебапского велаята Туркменистана.

Древний город представлял собой большую квадратную крепость из сырцового кирпича, окружённую глубоким рвом с водой. Внутри крепости располагались площади, воинские общежития, продовольственные склады, жилые дома и великолепный дворец. Размещение на берегу реки делало город очень удобным как для торговли, так и оборонительных целей.

Через крепость проходили важные торговые пути Великого Шёлкового пути. Помимо этого, отсюда шли дороги в Иран и Восточную Европу.

Включение крепости Амуль, расположенной на маршруте «Великий Шёлковый путь: Зарафшан – Каракумский перевал», в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2024 году подтверждает её значимость в мировой культуре

В настоящее время территория крепости охраняется государством как историко-культурный памятник.

Источник: yashlar.gov.tm