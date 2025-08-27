В Туркменистане 6 сентября состоится прием граждан по правовым вопросам

Министерство Адалат Туркменистана, Генеральная прокуратура, Верховный суд и Ашхабадская городская коллегия адвокатов проведут 6 сентября 2025 года совместный прием граждан по правовым вопросам, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие пройдет с 9:00 до 12:00 в здании министерства Адалат Туркменистана, расположенном по адресу: Арчабил шаёлы, 150.

В рамках приема граждане смогут получить консультации от представителей ключевых правовых ведомств страны и квалифицированных адвокатов по различным юридическим вопросам.

Для получения дополнительной информации заинтересованные лица могут обращаться по справочным телефонам: 39-19-20 и 39-19-21.