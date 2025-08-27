В Туркменистане утвержден новый порядок проведения профилактических прививок
Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердил изменения в национальный календарь профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.
Соответствующий приказ №330 был подписан 21 июля 2025 года и вносит поправки в действующий с 2022 года порядок проведения профилактических прививок в стране.
Новый документ устанавливает обновленные сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Согласно приказу, детям, не получившим профилактические прививки в соответствии с установленными сроками, не разрешается посещение образовательных учреждений, включая дошкольные детские учреждения и общеобразовательные школы.
Исключение составляют случаи, когда нарушение установленных сроков вакцинации связано с медицинскими противопоказаниями. В таких ситуациях при благоприятной эпидемиологической обстановке дети могут быть допущены в соответствующие детские учреждения по решению консилиума врачей.
Национальный календарь профилактических прививок
В рамках нового порядка утвержден следующий календарь вакцинации:
Новорожденные и грудные дети
Новорожденные получают:
- Вакцину против вирусного гепатита В (первая доза) — ВГВ 1
2-3-дневные младенцы:
- Вакцину против туберкулеза — БЦЖ 1
Младенцы до года
2-месячные младенцы:
- Комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции типа b — АКДС1-ВГВ2- ИПВ1-Хиб1
- Вакцина против пневмококковой инфекции — ПКВ 1
- Вакцина против ротавирусной инфекции — Рота 1
3-месячные младенцы:
- Комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции типа b — АКДС2-ВГВ3- ИПВ2-Хиб2
- Вакцина против ротавирусной инфекции — Рота 2
4-месячные младенцы:
- Комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции типа b — АКДС3-ВГВ4- ИПВ3- Хиб3
- Вакцина против пневмококковой инфекции — ПКВ 2
- Вакцина против ротавирусной инфекции — Рота 3
Дети старшего возраста
12-15-месячные дети:
- Вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита — ККП1
- Вакцина против пневмококковой инфекции — ПКВ 3
16 месяцев:
- Вакцина против полиомиелита — ИПВ4
18-месячные дети:
- Комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша — АКДС 4
- Дошкольники и школьники
6-летние дети:
- Вакцина против вирусного гепатита А — ВГА
- Вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша — АДС
- Вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита — ККП2
9-летние дети:
- Вакцина против вируса папилломы человека (только для девочек) — ВПЧ
14-летние подростки:
- Вакцина против туберкулеза — БЦЖ 2
15-летние подростки:
- Вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша — АДС-М 1
25-летние взрослые:
- Вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша — АДС-М 2
Документ также возлагает дополнительные обязанности на руководителей предприятий, учреждений и организаций. Независимо от формы собственности, руководители и другие должностные лица обязаны в рамках своих полномочий оказывать содействие работникам здравоохранения в проведении мероприятий по профилактической вакцинации.
Новый порядок предусматривает усовершенствованную систему отчетности по профилактическим прививкам. Статистические данные планов вакцинации по возрастным группам населения будут суммироваться поэтапно: сначала по семейным поликлиникам, затем по домам здоровья, городским и районным больницам, и далее по управлениям здравоохранения городов и велаятов.
Обобщенные данные по Ашхабаду, Аркадагу и велаятам будут направляться в отдел лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения и фармацевтической промышленности для составления общереспубликанской отчетности.
Изменения внесены в соответствии со статьями 54 и 55 Санитарного кодекса Туркменистана от 21 ноября 2009 года, статьей 10 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний» от 13 марта 2021 года, а также в рамках реализации государственной программы «Здоровье», утвержденной Президентом Туркменистана.
Новый порядок направлен на повышение эффективности профилактических мероприятий и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны. Согласно документу, контроль за соблюдением данного порядка возложен на Министра здравоохранения и фармацевтической промышленности М.Маммедова.