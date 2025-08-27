В Туркменистане утвержден новый порядок проведения профилактических прививок

Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердил изменения в национальный календарь профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

Соответствующий приказ №330 был подписан 21 июля 2025 года и вносит поправки в действующий с 2022 года порядок проведения профилактических прививок в стране.

Новый документ устанавливает обновленные сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Согласно приказу, детям, не получившим профилактические прививки в соответствии с установленными сроками, не разрешается посещение образовательных учреждений, включая дошкольные детские учреждения и общеобразовательные школы.

Исключение составляют случаи, когда нарушение установленных сроков вакцинации связано с медицинскими противопоказаниями. В таких ситуациях при благоприятной эпидемиологической обстановке дети могут быть допущены в соответствующие детские учреждения по решению консилиума врачей.

Национальный календарь профилактических прививок

В рамках нового порядка утвержден следующий календарь вакцинации:

Новорожденные и грудные дети

Новорожденные получают:

Вакцину против вирусного гепатита В (первая доза) — ВГВ 1

2-3-дневные младенцы:

Вакцину против туберкулеза — БЦЖ 1

Младенцы до года

2-месячные младенцы:

Комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции типа b — АКДС1-ВГВ2- ИПВ1-Хиб1

Вакцина против пневмококковой инфекции — ПКВ 1

Вакцина против ротавирусной инфекции — Рота 1

3-месячные младенцы:

Комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции типа b — АКДС2-ВГВ3- ИПВ2-Хиб2

Вакцина против ротавирусной инфекции — Рота 2

4-месячные младенцы:

Комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции типа b — АКДС3-ВГВ4- ИПВ3- Хиб3

Вакцина против пневмококковой инфекции — ПКВ 2

Вакцина против ротавирусной инфекции — Рота 3

Дети старшего возраста

12-15-месячные дети:

Вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита — ККП1

Вакцина против пневмококковой инфекции — ПКВ 3

16 месяцев:

Вакцина против полиомиелита — ИПВ4

18-месячные дети:

Комплексная вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша — АКДС 4

Дошкольники и школьники

6-летние дети:

Вакцина против вирусного гепатита А — ВГА

Вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша — АДС

Вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита — ККП2

9-летние дети:

Вакцина против вируса папилломы человека (только для девочек) — ВПЧ

14-летние подростки:

Вакцина против туберкулеза — БЦЖ 2

15-летние подростки:

Вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша — АДС-М 1

25-летние взрослые:

Вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша — АДС-М 2

Документ также возлагает дополнительные обязанности на руководителей предприятий, учреждений и организаций. Независимо от формы собственности, руководители и другие должностные лица обязаны в рамках своих полномочий оказывать содействие работникам здравоохранения в проведении мероприятий по профилактической вакцинации.

Новый порядок предусматривает усовершенствованную систему отчетности по профилактическим прививкам. Статистические данные планов вакцинации по возрастным группам населения будут суммироваться поэтапно: сначала по семейным поликлиникам, затем по домам здоровья, городским и районным больницам, и далее по управлениям здравоохранения городов и велаятов.

Обобщенные данные по Ашхабаду, Аркадагу и велаятам будут направляться в отдел лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения и фармацевтической промышленности для составления общереспубликанской отчетности.

Изменения внесены в соответствии со статьями 54 и 55 Санитарного кодекса Туркменистана от 21 ноября 2009 года, статьей 10 Закона «О предупреждении инфекционных заболеваний» от 13 марта 2021 года, а также в рамках реализации государственной программы «Здоровье», утвержденной Президентом Туркменистана.

Новый порядок направлен на повышение эффективности профилактических мероприятий и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны. Согласно документу, контроль за соблюдением данного порядка возложен на Министра здравоохранения и фармацевтической промышленности М.Маммедова.