В Ашхабаде обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов и дополнительный секретарь МИД Пакистана по странам Западной Азии и Афганистану Саид Али Асад Гиллани обсудили реализацию проекта газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), передает туркменское внешнеполитическое ведомство.

В понедельник в Ашхабаде прошли политические консультации между МИД Туркменистана и Пакистана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Дипломаты подтвердили, что ключевым фактором развития межгосударственных связей является регулярный диалог на высшем политическом уровне.

Была отмечена заинтересованность Туркменистана и Пакистана в укреплении межпарламентских связей, а также развитии партнерства в рамках международных и региональных структур.

Стороны подчеркнули значимость деятельности Совместной туркмено-пакистанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и выразили заинтересованность в проведении очередного заседания в ближайшем будущем. В целях расширения торгово-экономической кооперации дипломаты высказались за установление прямых контактов между представителями частного сектора двух стран.

Кроме этого, были рассмотрены пути совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества и вопросы продвижения совместных проектов в сфере энергетики и транспорта.

Стороны также обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество и предстоящие мероприятия намеченные к проведению в текущем году, добавили в МИД Туркменистана.