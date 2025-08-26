Apple готовит складной iPhone с четырьмя камерами и Touch ID

Apple разрабатывает свой первый складной смартфон, который может выйти в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обозревателя Марка Гурмана.

По данным источника, складной iPhone получит четыре камеры: две задние, одну фронтальную и одну «внутреннюю». Вместо привычного Face ID устройство будет оснащено сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Относительно дизайна складного смартфона существуют противоречивые данные. Гурман утверждает, что устройство будет раскладываться как книга, подобно складным моделям Samsung. Однако источники издания The Information ранее сообщали об обратном, указывая на формат раскладушки по типу Samsung Galaxy Z Flip.

Складной iPhone планируется оснастить сотовым модемом C2 собственной разработки Apple. По характеристикам новый чип близок к последнему аналогичному модему от Qualcomm. Этот же модем предположительно будет использован в будущих моделях iPhone 18 Pro.

Устройство не получит разъема для физической SIM-карты, что соответствует тенденции Apple к полному переходу на eSIM. В настоящее время тестируется линейка из двух цветов — черного и белого.

Ранее о возможном выходе складного iPhone в 2026 году также сообщали источники Wall Street Journal и The Information, что подтверждает серьезность намерений Apple войти на рынок складных смартфонов.