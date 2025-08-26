Туркменистан и Китай подписали соглашение о сотрудничестве

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и посол КНР в Ашхабаде Цзи Шумин подписали Соглашение о технико-экономическом сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством Китайской Народной Республики, передает МИД Туркменистана.

Документ призван содействовать расширению взаимодействия в сфере экономического, научно-технического и инфраструктурного сотрудничества между странами.

По данным туркменского внешнеполитического ведомства, соглашение нацелено на обмен накопленным позитивным опытом, обсуждение вопросов практического внедрения передовых инновационных решений в ведущих отраслях экономики, а также на активизацию партнёрства в данном направлении между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой.