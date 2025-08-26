Сеул заинтересован в развитии сотрудничества с Ашхабадом

Республика Корея заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах. Об этом заявил премьер-министр страны Ким Мин Сок в ходе беседы с послом Туркменистана в РК Бегенчем Дурдыевым на полях международной конференции по углеродной нейтральности и зеленому развитию в Сеуле, передает МИД Туркменистана.

Как отмечается в сообщении ведомства, посол Туркменистана принял участие в церемонии открытия конференции глобального сотрудничества по углеродной нейтральности и зеленому развитию. В кулуарах мероприятия Дурдыев провел краткую встречу с премьер-министром РК.

В ходе разговора туркменский дипломат передал главе южнокорейского правительства приветствия от руководства Туркменистана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

«Корейская сторона выразила признательность за приветствия и теплые пожелания и отметила свой огромный интерес в развитии взаимовыгодных отношений и сотрудничества со странами Центральной Азии, и в частности, с Туркменистаном в различных отраслях», – говорится в сообщении.

На церемонии открытия конференции премьер-министр РК Ким Мин Сок ознакомил участников с программой правительства по созданию специализированного промышленного комплекса для увеличения использования возобновляемых источников энергии, достижения углеродной нейтральности и ускорения перехода на зеленую энергетику.