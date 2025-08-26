Опубликован календарь матчей сборной Туркменистана по футболу в Кубке наций CAFA
Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) опубликовала календарь группового этапа Кубка наций. Об этом сообщает пресс-служба CAFA.
Кубок наций CAFA пройдет второй раз в истории с участием восьми команд – шести членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран), а также сборных Омана и Индии.
Команды разделены на две группы. Матчи группы А состоятся в Узбекистане, группы B – в Таджикистане. Победители групп встретятся в финале, команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали. Действующим обладателем трофея является сборная Ирана.
Сборная Туркменистана выступит в группе А против команд Омана, Кыргызстана и Узбекистана. Первый матч туркменские футболисты проведут 30 августа против Кыргызстана, 2 сентября сыграют с Узбекистаном, а завершающую встречу в группе проведут 5 сентября против Омана.
Для Туркменистана турнир станет подготовкой к осенним матчам квалификации Кубка Азии-2027 против Шри-Ланки (9 октября и 14 ноября) и Китайского Тайбэя (18 ноября).
Календарь игр сборной Туркменистана на Кубке наций CAFA 2025:
30 августа, (суббота)
- 17:00 Кыргызстан – Туркменистан
2 сентября, (вторник)
- 19:30 Туркменистан – Узбекистан
5 сентября, (пятница)
- 17:00 Туркменистан – Оман