Опубликован календарь матчей сборной Туркменистана по футболу в Кубке наций CAFA

Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) опубликовала календарь группового этапа Кубка наций. Об этом сообщает пресс-служба CAFA.

Кубок наций CAFA пройдет второй раз в истории с участием восьми команд – шести членов CAFA (Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан и Иран), а также сборных Омана и Индии.

Команды разделены на две группы. Матчи группы А состоятся в Узбекистане, группы B – в Таджикистане. Победители групп встретятся в финале, команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали. Действующим обладателем трофея является сборная Ирана.

Сборная Туркменистана выступит в группе А против команд Омана, Кыргызстана и Узбекистана. Первый матч туркменские футболисты проведут 30 августа против Кыргызстана, 2 сентября сыграют с Узбекистаном, а завершающую встречу в группе проведут 5 сентября против Омана.

Для Туркменистана турнир станет подготовкой к осенним матчам квалификации Кубка Азии-2027 против Шри-Ланки (9 октября и 14 ноября) и Китайского Тайбэя (18 ноября).

Календарь игр сборной Туркменистана на Кубке наций CAFA 2025:

30 августа, (суббота)

17:00 Кыргызстан – Туркменистан

2 сентября, (вторник)

19:30 Туркменистан – Узбекистан

5 сентября, (пятница)