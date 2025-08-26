Объявлен состав сборной Туркменистана по футболу на матчи Кубка наций CAFA-2025

Главный тренер сборной Туркменистана по футболу Ровшан Мередов объявил список футболистов, вызванных на предстоящие матчи национальной команды в Кубке наций CAFA. В субботу, 30 августа, Туркменистан сыграет с Кыргызстаном. Во вторник, 2 сентября, встретится с Узбекистаном, а в пятницу, 5 сентября – с Оманом.

Вратари: Расул Чарыев, Рустем Ахаллыев (оба – «Аркадаг»), Мухаммет Овезов («Шагадам»).

Защитники: Вепа Джумаев («Витебск», Беларусь), Бахтияр Гургенов («Ахал»), Абды Бяшимов, Ибрагим Маммедов, Бердымурат Реджебов, Ихлас Тойджанов, Гуйчмурат Аннагулыев (все – «Аркадаг»).

Полузащитники: Рахман Муратбердыев («Алтын Асыр»), Гурбан Аннаев («Ахал»), Язгылыч Гурбанов, Арзувгулы Сапаргулыев, Мирза Бекназаров, Велмурат Баллаков, Ахмет Атаев, Ихлас Сапармаммедов (все – «Аркадаг).

Нападающие: Михаил Титов («Узген», Кыргызстан), Бегенч Акмаммедов, Алтымурат Аннадурдыев, Шамаммет Хыдыров, Дидар Дурдыев, Шаназар Тиркишов (все – «Аркадаг»).