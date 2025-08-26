На западе Туркменистана завершается сезон сбора бахчевых

В Балканском велаяте близится к завершению сезон сбора бахчевых: арбузов, дынь и тыквы.

В Кизыларватском этрапе большинство хозяйств успешно справляются с поставленными задачами по сбору бахчевых. Одним из лидеров в этой области является дайханское объединение «Arkaç», которое собрало урожай с 125 гектаров земли, сообщает ussatnews.com.

Урожай поступает на рынки напрямую с полей, что позволяет оперативно снабжать население свежими плодами. У потребителей спросом пользуются сорта дынь «waharman» и «gülaby».

Бахчеводство остаётся одной из ключевых отраслей сельского хозяйства западного региона Туркменистана. Выращенная продукция активно экспортируется.

После уборки бахчевых культур аграрии Балканского велаята приступят к подготовке к сбору хлопка, отмечает источник.