МИД КНР: Президент Туркменистана примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. Об этом сообщил помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, передает агентство Синьхуа.

По словам китайского дипломата, в мероприятии примут участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций. Главы государств обсудят успешный опыт ШОС, наметят направления развития организации и достигнут консенсуса по вопросам сотрудничества в рамках ШОС.

Как подчеркнул Лю Бинь, предстоящий саммит станет пятым по счету саммитом ШОС в Китае и «крупнейшим с момента основания организации». Председатель КНР Си Цзиньпин проведет приветственный банкет для участвующих лидеров и руководителей международных организаций, а также осуществит ряд двусторонних мероприятий.

Дипломат отметил, что встречи будут способствовать продвижению организации к цели создания «еще более сплоченного сообщества единой судьбы», а китайский лидер представит планы по развитию двусторонних отношений между КНР и странами-участницами.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова принять участие в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества.