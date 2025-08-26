Культурный центр Ирана в Ашхабаде объявляет набор на курсы персидского языка
Культурный центр посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане сообщает о начале записи на бесплатные курсы персидского языка и литературы на осенний семестр.
Занятия начнутся 23-24 сентября. Запись на обучение продлится до 13 сентября и будет проводиться ежедневно, кроме выходных дней.
Организаторы приглашают всех желающих изучать персидский язык подать заявки на участие в программе.
Расписание записи:
- 1 сентября — с 16:00 до 18:00
- 2 сентября — с 18:00 до 20:00
- 3 сентября — с 16:00 до 18:00
- 4 сентября — с 18:00 до 20:00
- 5 сентября — с 12:30 до 14:30
- 6 сентября — с 17:00 до 19:00
- 8 сентября — с 16:00 до 18:00
- 9 сентября — с 18:00 до 20:00
- 10 сентября — с 16:00 до 18:00
- 11 сентября — с 18:00 до 20:00
- 12 сентября — с 13:00 до 15:00
- 13 сентября — с 17:00 до 19:00
Контактная информация:
- Телефоны для справок: 93-42-11, 93-42-09
- Адрес: г. Ашхабад, проспект Махтумкули, дом 100