Культурный центр Ирана в Ашхабаде объявляет набор на курсы персидского языка

Культурный центр посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане сообщает о начале записи на бесплатные курсы персидского языка и литературы на осенний семестр.

Занятия начнутся 23-24 сентября. Запись на обучение продлится до 13 сентября и будет проводиться ежедневно, кроме выходных дней.

Организаторы приглашают всех желающих изучать персидский язык подать заявки на участие в программе.

Расписание записи:

1 сентября — с 16:00 до 18:00

2 сентября — с 18:00 до 20:00

3 сентября — с 16:00 до 18:00

4 сентября — с 18:00 до 20:00

5 сентября — с 12:30 до 14:30

6 сентября — с 17:00 до 19:00

8 сентября — с 16:00 до 18:00

9 сентября — с 18:00 до 20:00

10 сентября — с 16:00 до 18:00

11 сентября — с 18:00 до 20:00

12 сентября — с 13:00 до 15:00

13 сентября — с 17:00 до 19:00

Контактная информация: