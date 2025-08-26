Культурный центр Ирана в Ашхабаде объявляет набор на курсы персидского языка

Культурный центр посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане сообщает о начале записи на бесплатные курсы персидского языка и литературы на осенний семестр.

Занятия начнутся 23-24 сентября. Запись на обучение продлится до 13 сентября и будет проводиться ежедневно, кроме выходных дней.

Организаторы приглашают всех желающих изучать персидский язык подать заявки на участие в программе.

Расписание записи:

  • 1 сентября — с 16:00 до 18:00
  • 2 сентября — с 18:00 до 20:00
  • 3 сентября — с 16:00 до 18:00
  • 4 сентября — с 18:00 до 20:00
  • 5 сентября — с 12:30 до 14:30
  • 6 сентября — с 17:00 до 19:00
  • 8 сентября — с 16:00 до 18:00
  • 9 сентября — с 18:00 до 20:00
  • 10 сентября — с 16:00 до 18:00
  • 11 сентября — с 18:00 до 20:00
  • 12 сентября — с 13:00 до 15:00
  • 13 сентября — с 17:00 до 19:00

Контактная информация:

  • Телефоны для справок: 93-42-11, 93-42-09
  • Адрес: г. Ашхабад, проспект Махтумкули, дом 100