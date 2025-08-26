Главы МИД Туркменистана и России провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.
В ходе беседы стороны подчеркнули значимость взаимодействия на международной политической арене. Собеседники договорились продолжать активный политический диалог, включая переговоры и контакты на уровне министров иностранных дел в соответствии с Программой сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и РФ на 2025-2026 годы, подписанной в Ашхабаде в июне текущего года.