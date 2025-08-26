В Туркменистане разработана программа «Антиплагиат»

Группа преподавателей и студентов Международного университета нефти и газа имени Ягшигелди Какаева разработали программное обеспечение «Антиплагиат», которое может самостоятельно анализировать информацию, написанную на туркменском и других языках, сообщается в газете «Туркменистан».

Данная программа получила соответствующий сертификат Государственной службы интеллектуальной собственности Туркменистана.

Также источник упоминает об ещё одном изобретении молодых ученых — программном обеспечении для расчёта энергопотребления. Оно позволяет контролировать энергопотребление осветительных приборов без использования дорогостоящих специальных датчиков и других вычислительных устройств.

Об этих разработках было заявлено 23 августа на конференции работников образования страны, посвящённой подведению итогов 2024-2025 учебного года и обсуждению задач на новый, 2025-2026 учебный год.