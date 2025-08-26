В Туркменистане разрабатывают учебные программы по ИИ и блокчейн-технологиям

В нескольких высших учебных заведениях Туркменистана разрабатываются специализированные учебные программы по искусственному интеллекту, информационным технологиям и блокчейн-технологиям. Об этом сообщила газета «Туркменистан».

Соответствующая информация была представлена 23 августа в зале заседаний Туркменского государственного университета имени Махтумкули во время совещания работников образования страны. Мероприятие было посвящено подведению итогов 2024-2025 учебного года и обсуждению задач на предстоящий 2025-2026 учебный год.

С докладом выступил исполняющий обязанности заведующего кафедрой кибербезопасности Международного университета нефти и газа имени Ягшыгельды Какаева, кандидат технических наук Максат Чуриев. Он рассказал о вопросах использования искусственного интеллекта в системе образования и о положительном опыте, достигнутом в этом направлении.

По словам Чуриева, разработка специализированных учебных программ осуществляется на основе указаний Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова о подготовке молодежи в области искусственного интеллекта, ИТ и блокчейн-технологий.

Как отмечается, новые образовательные программы имеют большое значение как для повышения уровня образования молодежи, так и для подготовки специалистов в соответствии с требованиями современной рыночной экономики.