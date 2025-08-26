В рамках «Каспийских сезонов» в Астрахани состоялся вечер, посвящённый Туркменистану

24 августа в Астрахани в рамках V Международного фестиваля «Каспийские сезоны» состоялся творческий вечер, посвящённый музыкальной культуре Туркменистана. Об этом сообщает a24.press.

Перед астраханской публикой выступила музыкальная семья Гусейновых: ‎Дарья Гусейнова – оперная певица, артистка Московского театра «Геликон-опера», ‎Мамед Гусейнов – композитор, пианист, музыкально-общественный деятель, член Союза композиторов России и Евразии, а также их 11-летний сын — ‎Дарий Гусейнов, юный певец, пианист и актёр, приглашённый артист Московского музыкального театра «Геликон-опера» и Большого театра России.

В программе вечера прозвучали туркменские народные песни, композиции из кинофильмов и произведения на стихи российских и японских авторов. Дарья Гусейнова исполнила вокальные партии под аккомпанемент на рояле Мамеда Гусейнова.

Особенный восторг зрителей вызвало выступление Дария Гусейнова.

Концертная программа включала и премьерные произведения, подчёркивающие важность дружбы и духовных ценностей. Завершился вечер песней «Любимые глаза» из кинофильма «Хитрость старого Ашира».