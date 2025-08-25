WhatsApp тестирует функцию, которая сама пишет сообщения за человека

В WhatsApp появилась тестовая функция, которая помогает пользователю писать и редактировать сообщения с помощью искусственного интеллекта. Опция замечена в последней бета-версии мессенджера для iPhone, передает MacRumors.

Кнопка ИИ-помощника расположена между разделами с «гифками» и стикерами. Нажав на неё, можно набросать текст, после чего система предложит более выверенный вариант. Перед отправкой доступен выбор одного из пяти стилей:

·официальный,

·забавный,

·располагающий,

·вычитанный (с исправлением ошибок),

·перефразированный (с заменой слов на более подходящие).

Функция работает на базе чат-бота Meta AI. По информации разработчиков, сообщения защищены сквозным шифрованием, и их содержимое не передаётся третьим лицам. Компания также утверждает, что не различает, был ли текст написан пользователем или сгенерирован нейросетью. У получателя не будет отображаться, что сообщение составлено искусственным интеллектом.

Если тесты пройдут удачно, инструмент редактирования текстов появится в следующих обновлениях WhatsApp в течение года.